Родителите взели 800 хил. дни болнични, за да гледат децата

Българите са ползвали 868 308 дни болнични, за да гледат болните си деца или близки през миналата година. Това показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ).

Държавата е платила близо 56 млн. лв. на 144 150 души, за да си гледат вкъщи болните деца. Сметките показват, че всеки от тях е ползвал средно по 6 дни за грижи. Средното обезщетение на ден пък е било 64,86 лв.

По-често грижите се поемат от жените, като едва 24 523 мъже са взели болнични, за да се грижат за близките си. Жените са били пет пъти повече - 119 627.

През миналата година българите са ползвали болнични за 16 728 75 дни. Средно те са ползвали по 17 дни. За тях държавата е

изплатила 1 086 266 295 лв. Средно на ден обезщетението излиза 64,93 лв.

Като цяло през 2025 г. болничните са били с близо 58 хил. дни по-малко спрямо предходната година. С над 130 млн. лв. повече са и изплатените пари, показва справката. Основната причина е ръстът на заплатите, а с тях расте и обезщетението, и така средно на ден се е плащало по 64,93 лв., а година по-рано - 56,96 лв. Другата причина е, че от началото на 2024-а третият ден обезщетение се върна в НОИ, затова размерът му се повиши от 70 на 80% от среднодневното брутно възнаграждение.

Според влезлите в сила промени в Кодекса за социално осигуряване първите два дни се поемат от работодателя в размер на 70%, а от третия ден се включва НОИ с 80%.

Най-много са боледували хората над 65 г., като те са ползвали 14 629 дни. Средно на ден техният болничен е излизал 68,92 лв.

Най-високото обезщетение от 96,61 лв. дневно пък вземат хората на 38 г.

Жените боледуват по-често от мъжете, но получават по-ниско обезщетение заради по-ниските си доходи.

2 410 454 души са ползвали първичен болничен лист, после 620 227 от тях са го продължили.

През последните години болнични най-често се изписват за вирусна инфекция - 339 009 листа, което е 11,19% от всички издадени. Следва остра инфекция на горните дихателни пътища- 319 168 броя, както и остър бронхит - 170 173.

Най-болнави са били в София, като броят на обезщетенията стига близо 409 хил. Почти 3 пъти по-малко са болничните в Пловдив. А едва 6420 са във Видин.

Статистиката сочи, че

в най-дълги болнични са били работниците от малките предприятия

Така във фирми до 9 души един човек е ползвал средно по 10 дни, а в тези с над 500 души - 7 дни.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване за януари 2026 г. са в размер на 79,8 млн. евро, като нарастват с 2,2 млн. евро (2,8%) спрямо януари 2025 г.

Според експертите броят на болничните у нас се вдига заради застаряващото население и лошото здравословно състояние на нацията.