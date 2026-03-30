България предаде руснаци на САЩ, обвинени в нарушаване на санкциите и пране на пари

България екстрадира в Съединените щати двамата руски граждани Олег Олшански и Сергей Ивин.

Те са обвинени от САЩ в нарушаване на санкциите и пране на пари. Руското външно министерство съобщи, че е изпратило протестно писмо до София. "До българското външно министерство е изпратена нота, с която се призовава България да се въздържи от екстрадиране на Ивин и Олшански, като се подчертава острия проблем с нарушенията на човешките права, както и предубеденото отношение към руснаците в САЩ", се казва в нотата, цитирана от руските медии.

Според руското МВнР, "това затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на Вашингтон". В материалите се посочва, че консулски служители на руското посолство са посетили Ивин и Олшански в софийския следствен арест, поддържали са връзка със задържаните и техните адвокати и са присъствали на съдебните им заседания. Български съд е одобрил екстрадицията им в САЩ и те са били предадени на американската страна на 26 март 2026 г.

Руснаците бяха задържани през декември на летище София по искане на американските власти, които ги обвиняват в нарушаване на американските санкции срещу Русия, наложени заради анексирането на Крим през 2014 г., съобщава "Сега". Те са участвали в схема за продажба на санкционирани металургични продукти на стойност 350 млн. долара в периода 2017–2021 г. Олег Олшански и Сергей Ивин са обвинени и в пране на пари.