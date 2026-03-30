Повече от месец без топла вода и ток за семейства в столичния район "Слатина"

Повече от месец живущи в столичния квартал "Слатина" са без топла вода и парно заради пробит топлопровод, който минава под заведение за бързо хранене, до което "Топлофикация" казват, че нямат достъп. Районният кмет също е сред потърпевшите, показа сутрешният блок на Би Ти Ви.

Имаме климатик в едната стая и там пребиваваме. Купихме бойлер, но много от нашите съседи не могат да си го позволят, обясни как се топлят у дома си един от живущите в района. Отношението на"Топлофикация" към нашия случай е никакво. Ходихме няколко пъти, няма достъп до никой. Директорът на "Толофикация" - Изток дава фалшива информация кога има приемен ден и час, няма такова нещо, добави зрителят.

От "Топлофикация" обясняват пред телевизията, че нямат достъп до заведението за бързо хранене, под което минава проблемият топлопровод. За да изместят трасето на топлопровода, е свързано със сложна процедура, включваща проектиране, съгласуване, подготовка на необходимата техническа документация, издаване на разрешение за строеж и откриване на стоителна площадка.

Официално към мен няма нищо като преложение как да бъде съборено заведението и отдолу да търсят има ли пробив, или няма, каза собственикът на заведението за бързо хранене Петър Славчев. Той е дал достъп преди 3-4 месеца на служители на "Топлофикация", които дошли със слушалки да видят къде е проблемът.

Сагата е ясна. Тук става въпрос за дългогодишно неглижиране на цялостната инсталация в района и се надявам, че във връзка с предстоящия ремонт на "Гео Милев" и подмяна на цялата инсталация, ще бъдат така добри да се съгласят за временно отклонение, каза Георги Илиев, който е кмет на района