ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Готвят евакуация за жителите на село Априлово - ре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22566303 www.24chasa.bg

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок е утре

3012
Сметната палата СНИМКА: Пресцентър на институцията


Сметната палата напомня, че на 31 март изтича срокът, в който политическите партии трябва да представят в Сметната палата своите годишни финансови отчети за 2025 г.

До края на последния работен ден (петък) 78 от 132 политически партии са изпълнили задължението си, регламентирано в Закона за политическите партии.

Документите на хартиен и електронен носител се подават в сградата на одитната институция на следния адрес: гр. София, ул. „Антим I" № 17, ет. 6, стая 604.

Освен финансовите отчети за 2025 г., политическите партии трябва да предоставят и декларациите по образец, които съдържат списъци на физическите лица, направили дарения.

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба от 2556 до 5112 евро. Освен това губят правото си на държавна субсидия, като тази санкция остава в сила до провеждането на следващите избори за народни представители.
Съгласно Закона за политическите партии, за неподаден се смята годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите.
До 15 април Сметната палата ще публикува отчетите на интернет страницата си. След това в 6-месечен срок ще извърши одит за съответствие на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали са помещения - държавна или общинска собственост и са участвали в избори. Одитният доклад също се публикува на интернет страницата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници