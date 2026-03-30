38 пожара са потушени през изминалото денонощие

Пожар Снимката е илюстративна. Снимка: Пиксабей

Общо 38 пожара са ликвидирани на територията на страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

Звената на пожарната са реагирали на 60 сигнала за произшествия, пише БТА.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които четири – в жилищни сгради, един – в промишлена, два – в транспортни средства; три – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, от които 15 – в отпадъци, осем – в готварски уреди и комини.

Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции, от които една при – катастрофи в транспортни средства, 17 като техническа помощ.

При пожарите няма загинали и пострадали.

Получени са също три лъжливи повиквания.

