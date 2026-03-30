ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родителите взели 800 хил. дни болнични, за да глед...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22566428 www.24chasa.bg

Преля река Черни Лом, готвят евакуация за жителите на село Априлово

СНИМКА: с.Априлово,общ.Попово, Фейсбук

Вследствие на обилните валежи през последните часове е регистрирано значително повишаване нивото на река Черно Лом в района на село Априлово, община Попово. На места реката е излязла от коритото си и е налице преливане, съобщиха от Областната администрация в Търговище.

Създадена е необходимата организация за координирани действия между отговорните институции. На място работят екипи на Областната дирекция на МВР, представители на Община Попово, както и служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Кметът на населеното място съдейства активно за своевременното уведомяване на населението и при необходимост предприема действия по евакуация на засегнати граждани.

Областният управител на област Търговище Радослав Бойчев пътува към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и да координира предприемането на необходимите мерки.

„Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за защита на населението и ограничаване на щетите", каза областният управител, цитиран в съобщението.

Областната администрация в Търговище призовава гражданите да спазват указанията на компетентните органи и да избягват рискови зони в засегнатите райони.

Река Черни Лом протича през населеното място, което е на 13 км от общинския център Попово. Реката разделя селото на две.

СНИМКА: с.Априлово,общ.Попово, Фейсбук
Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)