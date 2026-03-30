Двама секат с брадва дома на еленчанин в опит да му вземат 3150 евро

Опит за грабеж разследват полицаите в Елена. В събота около 17,30 ч. съдействие в полицията е потърсила жителка на града. Тя обяснила, че в дома й е дошъл неин познат, който видимо изплашен, заявил, че двама мъже са се опитали да му отнемат 3150 евро, като нанесли удари с брадва по пода и стените на дома му. Единият ударил потърпевшия през лицето и, когато той започнал да вика за помощ, неканените гости побягнали, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Жертвата познавала мъжете. Грабителите са установени и задържани.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.