Пипнаха мошеник от Бобов дол за измама с капаро за мобилен телефон

Служители на полицейското управление в Павликени установиха мъж, измамил жител на с. Караисен. На 24 март потърпевшият сигнализирал в полицейското управление в Павликени, че е подведен от непознат, който му обяснил, че ако му преведе 100 евро, като капаро ще му изпрати мобилен телефон на стойност 400 евро. Потърпевшият дал капарото, но телефон не получил, съобщиха от полицията.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 35-годишен от Бобов дол, известен на полицията и осъждан. Той е възстановил отнетата сума. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.