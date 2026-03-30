ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родителите взели 800 хил. дни болнични, за да глед...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22566673 www.24chasa.bg

Пипнаха мошеник от Бобов дол за измама с капаро за мобилен телефон

Дима Максимова

[email protected]

1920

Служители на полицейското управление в Павликени установиха мъж, измамил жител на с. Караисен. На 24 март потърпевшият сигнализирал в полицейското управление в Павликени, че е подведен от непознат, който му обяснил, че ако му преведе 100 евро, като капаро ще му изпрати мобилен телефон на стойност 400 евро. Потърпевшият дал капарото, но телефон не получил, съобщиха от полицията.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 35-годишен от Бобов дол, известен на полицията и осъждан. Той е възстановил отнетата сума. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)