11-годишно момче е в болница след катастрофа в добричкото село Стожер

Линейка СНИМКА: Архив

Момче на 11 години е в болница след пътен инцидент в добричкото село Стожер, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Полицията получава сигнал през почивните дни за пътнотранспортно произшествие с пешеходец. Установено е, че 11-годишно момче внезапно е излязло на пътното платно и се ударило странично в лек автомобил, движещ се по платното, пише БТА.

Детето е настанено в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич с комоцио, като за живота му опасност.

В събота при друг инцидент по пътя от село Одринци към Добрич загина мъж, след като 55-годишен шофьор на лек автомобил на десен завой загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал челно в друга кола.

