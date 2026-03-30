За 12 часа Янтра край Велико Търново вдигна нивото си с 1.15 метра

2,53 метра е нивото на р. Янтра към 9:30ч. във Велико Търново.

Макар повишено, нивото не е рисково – до критичните стойности има буфер от още 2,40 метра, съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.

Още от вчера вечерта реката се следи както чрез датчиците на Община Велико Търново – в системата данни постъпват на 15 минути, така и чрез обходи при най-ниските точки – улица „Крайбрежна", улица „Григорий Цамблак", улица „Цар Иван Асен II". За период от 12 часа нивото е повишено с 1,15 метра. От 6:00ч. тази сутрин повишението достигна плато – стойностите се задържат между 2,50 и 2,54м.

С по-високи нива, но спокойни и далеч от критичните точки остава р. Белица – в Килифарево нивото е 1,16 метра при критични 3,00 метра.

В горното течение на р. Янтра в с. Пушево водата е 1,04 метра при критично ниво 2,60 метра. "Разпоредил съм на кметовете и кметските наместници на всички населени места, през които преминават притоци на Янтра и Белица, да докладват обстановката на всеки час", информира Панов.

В постоянна координация Община Велико Търново е с Пожарната, още преди месец – когато имаше интензивно снеготопене, са проиграли аварийни ситуации, набелязани са необходимите мерки при критично високи нива на реките, поддържат се в наличност нужните материали, включително чували и пясък.

Ситуацията в общината остава спокойна.