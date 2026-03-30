Хасърджиев е обвинен за разпространение на ХИВ и порнографски материали с момчета от школата на Белов

Софийската районна прокуратура внесе обвинителния акт срещу защитника на пациентските права д-р Станимир Хасърджиев, актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски.

След минути ще бъдат казани и подробности от държавното обвинение. За сега е известно, че освен обвинението за принуда спрямо младежа Георги, Хасърджиев и останалите са разследвани още за разпространение на венерически заболявания, вкл. ХИВ, както и разпространяване на педофилски материали с момчета от школата на актьора Росен Белов. Обвиненията са 14.

Очаквайте подробности!