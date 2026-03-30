Приятелка на мъжа, блъснал с кола полицай, е хваната с дрога зад волана

Жена на 28 години от разложкото с. Баня е задържана от органите на реда, защото седнала зад волана след употреба на наркотици.

В неделя, около 08:45 часа, управляваният от С. Л. лек автомобил „Хюндай Теракан" е спрян в района на ул. „Баненска буна" в с. Баня. С техническо средство е установено, че жената шофира след употреба на наркотик. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Жената е приятелка на 41-годишния мъж, който преди три дни в района на Белица, избяга от полицейска проверка и с колата си блъсна и рани служител на реда.

Младата жена бе служител на МВР, но преди 3 г. бе хваната с голямо количество канабис в колата си.