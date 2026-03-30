С концерт за 120 г. от рождението на Шостакович бе закрито 65-ото издание на „Мартенски музикални дни"

65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" завърши пред пълна зала в Доходното здание с концерт на оркестъра на Държавна опера – Русе под диригентството на Димитър Косев и солист - световноизвестната цигуларка Лия Петрова. Събитието бе посветено на 120-годишнината от рождението на Дмитрий Шостакович. Фестивалът се организира от Община Русе и под патронажа на Министерството на културата и се проведе в рамките на 17 дни, по време на които на сцената се качиха 573 артисти от цял свят.

Зрителите имаха възможността да чуят Концерт за цигулка №1 на Шостакович, а втората част на вечерта бе посветена на сатиричната сюита от балета „Болт". Сатиричният спектакъл бива забранен още след премиерата си през 1931 г. заради „експериментални" и „буржоазни" елементи и дълго време остава забравен.

Гости на закриването на фестивала бяха заместник-кметът Енчо Енчев, областният управител Орлин Пенков, директорът на Държавна опера – Русе Пламен Бейков, ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" доц. д-р Десислава Атанасова, директорът и заместник-директорът на НУИ „Проф. В. Стоянов" Здравко Саралиев и Мария Дуканова, директорът на Русенската художествена галерия Еслица Попова, представители на местната и държавна власт, а водещ на събитието бе актьорът от Държавен куклен театър Димитър Пишев.

65-ото издание на „Мартенски музикални дни" премина при засилен интерес от страна на публиката, като в рамките на фестивала се проведоха 5 концерта на симфонични оркестри, 7 камерни концерта, 1 концерт на младите лауреати от конкурса Франц Шуберт, 2 български кросоувър проекта и 4 съпътстващи изложби.

Организаторите на фестивала припомнят, че новата дата за концерта на Ара Маликян е 3 май /неделя/. Всички закупени билети важат за новата дата без да е необходима презаверка.

Фестивалът „Мартенски музикални дни" се финансира от Община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и „Инвестбанк". Дългогодишни съмишленици в реализацията са „Дунарит", „Булмаркет", „Линамар", „Дунавтурс", ВиК, Винарска изба „Нисово", „Гамаконсулт", „Общински пазари" и хотелите „Дунав плаза", „Космополитън" и „Адео". За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП „Русе арт", Посолство на Испания, Посолство на Държавата Израел. Медийни партньори, предаващи духа на фестивала, са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV, Радио Русе, както и редица местни, регионални и национални електронни и печатни издания.