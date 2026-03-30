Задържан е крадец на охранителна камера в добричко село

Задържан е крадец на охранителна камера в добричкото село Дъбрава, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 29 март след проведени полицейски действия служители на Районното управление на МВР в Балчик задържат 48-годишен мъж. Той е извършил кражба на охранителна камера от частен имот в село Дъбрава. По случая е образувано бързо полицейско производство.

На 27 март в Шабла е задържан 44-годишен мъж. В хода на полицейската работа е установено, че той умишлено е увредил два стъклопакета на частен имот в село Крапец. По случая се извършва проверка.