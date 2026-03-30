75-годишна жена е била ударена с камък в главата в Мадан. Пострадалата жена е с фрактура на черепа и е транспортирана за лечение в МБАЛ – Пловдив, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи полицията в Смолян. Разследва се нанасяне на средна телесна повреда. Според свидетелствата на пострадалата, тя е била ударена от 69-годишна своя съгражданка, която отрича да е замесена.
75-годишна жена от Мадан е със счупен череп, съседка я ударила с камък в главата
