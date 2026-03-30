Мъж нападна и би жена на улица в Сандански, друг се нахвърли върху приятелката си

Жена е била нападната и бита на улица в Сандански. 58-годишната се оплакала в полицията, че около 06:20 часа в събота, на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" е застигната от 47-годишен мъж от града. Той й нанесъл удар с ръка по главата, а след като тя паднала на земята я удрял в областта на тялото и ръката. Жената е пострадала с фрактура в областта на китката на ръката. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

За 24 часа пък полицейски служители на РУ-Сандански са задържали 25-годишен мъж, който в обедните часове в неделя в жилище в града е нанесъл удари в областта на главата и лицето на 23-годишна жена, с която е съжителствал. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.