Преасфалтират двете кръгови на река Марица в Пазарджик

Община Пазарджик информира, че започват дейностите по цялостно преасфалтиране на двете кръгови кръстовища при моста на р. Марица – едни от най-натоварените пътни възли в града.

Ремонтът ще обхване компрометираните участъци от пътната настилка, като целта е значително да се подобри състоянието на пътната инфраструктура, да се повиши безопасността на движение и да се осигури по-добър комфорт за всички участници в движението. Очаква се строително-ремонтните дейности да бъдат изпълнени в рамките на около един месец, при благоприятни метеорологични условия.

По време на ремонта ще бъде въведена временна организация на движението, която ще се променя поетапно в зависимост от хода на дейностите. Възможни са временни затруднения в трафика, поради което Община Пазарджик призовава водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, да спазват въведената сигнализация и указанията на контролните органи.

Реализацията на този обект е част от последователните усилия за подобряване на ключови транспортни връзки в града и повишаване на безопасността в участъци с интензивно движение.

Община Пазарджик изразява благодарност за личната ангажираност към решаването на казуса на премиера Андрей Гюров, както и към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура", които осигуряват финансирането за ремонтните дейности, коментира кметът на общината Петър Куленски.

От администрацията апелират към гражданите за разбиране и търпение по време на изпълнението на ремонтните дейности.