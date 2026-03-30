10-годишно дете е в болница, кола го блъснала в Пловдив

Пробите на 31-годишния водач за алкохол са отрицателни

10-годишно дете е в настанено в болница, след като водач го удари в Пловдив, докато хлапето пресича, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден в събота преди обед. По предварителна информация лек автомобил ударил детето, което навлязло на платното за движение между паркирани автомобили на ул. "Лерин" в квартал "Христо Смирненски".

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 31-годишния шофьор са отрицателни.

По досъдебното производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".