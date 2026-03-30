500 кв. м покрив, 8 телета и инвентар изгорели при пожара в кравеферма в Болярци

Снимка: Pixabay

В Садово пък две стопански постройки били унищожени заради непредпазливо боравене с открит огън

500 кв. м покривна конструкция, 8 телета и инвентар са унищожени при пожара, избухнал в кравеферма в садовското село Болярци, съобщиха от полицията. 

Както "24 часа" вече писа, сигналът за пламъците бил подаден вчера около 15 ч. На място пристигнали 3 пожарни автомобила, които угасили огъня. Причините за избухването му се изясняват. 

След 9,30 ч. в същия ден пък служители на реда посетили адрес в Садово, където изгорели две стопански постройки. Пожарът там избухнал поради непредпазливост при боравене с открит огън. 

По случаите се водят досъдебни производства.

