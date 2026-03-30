Двама опитали да прокарат фалшиви банкноти в игрална зала в Нова Загора

Двама мъже са задържани за опит за прокарване на фалшиви банкноти в игрална зала в Нова Загора, съобщиха от пресцентъра на областната полиция в Сливен. Сигнал за инцидента е подаден в петък, в 23:10 часа от служители на игрална зала в града. По първоначални данни мъжете са се опитали да залагат с три фалшиви реквизитни банкноти с номинал 10 евро.

След издирвателни действия полицейските служители са задържали мъжете за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

Миналата седмица български и румънски граждани бяха задържани при акция на сектор „Фалшификации“ към Главна дирекция "Борба с организираната престъпоност" по време на сделка с фалшиви пари.