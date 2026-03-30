Станимир Хасърджиев умишлено спрял терапията си за ХИВ. Брат му: Лекува се в чужбина

Станимир Хасърджиев умишлено е спрял терапията си за ХИВ, стана ясно по време на брифинг на Прокуратурата. Той знаел за заболяването си от повече от 10 години, посочиха наблюдаващите прокурори Теодора Стефанова и Георги Коджаниколов, които обаче заради защита на личните данни не назоваха Хасърджиев и тримата обвиняеми по име.

На брифинга присъства и брата на Хасърджиев, Николай. Той разкри, че всъщност защитника на пациентските права не е прекъснал терапията си, а се лекува в чужбина, тъй като у нас много лесно изтичала информация. Освен това бил спрял само временно докато изчаквал лекарство. Брат му също така каза, че Хасърджиев в момента се намира в болницата в затвора и е в тежко състояние с кръвно 240/130. Едно от обвиненията на Хасърджиев е за поставяне в опасност на лице от зараза с венерическо заболяване. Другите обвиняеми Росен Белов, гръка Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски нямат подобно обвинение. Другите обвинения са за държане на наркотици, принуда, разпространение на порнографски материали с непълнолетни. Според разследващите на порнографските клипове се чувало как на някои от тях младежите изричат обръщението "мастър". Така и не стана ясно дали то е към Росен Белов, който е преподавател в детска театрална школа.

От прокуратурата отново потвърдиха, че един от наркотиците, открити у Хасърджиев, е т.н. "Джи", или още "наркотика на изнасилвача", чието наименование всъщност е гама-хидроксибутират (GHB). Според обвинителите този вид наркотик развива зависимост подобна на фентанила, изследва се много трудно и се характеризира с това, че активира сексуалния нагон. В момента в ареста са Хасърджиев и гръка Михайлидис, а останалите двама са под домашен арест.