Трима са задържани за палеж на кола в Перник

Трима души са задържани във връзка с палеж на лек автомобил в Перник, съобщиха от полицията. Сигнал за горящ лек автомобил е подаден на 29 март, малко преди 3:00 часа. Колата е била паркирана пред жилищен дом в квартал „Църква“. Превозното средство е собственост на 24-годишен мъж от града, познат на органите на МВР. Вследствие на пожара автомобилът е изгоряло напълно.

Служители на Второ районно управление са предприели оперативно-издирвателни действия, при които за срок до 24 часа са задържани трима 19-годишни младежи. Работата по установяване на съпричастността им към случая продължава. От Областната дирекция на МВР съобщиха пред БТА, че по случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.