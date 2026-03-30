Трима румънци са арестувани за измама в Перник, продавали фалшиви "златни" накити

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима румънски граждани са задържани за измама в Перник, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигнал по случая е получен вчера около 12:30 ч. на телефон 112. В него е посочено, че на пътя София – Кюстендил, при кръстовището за квартал „Кристал“, трима мъже с лек автомобил с английска регистрация предлагат неистински златни накити. На място е бил и 41-годишен жител на Радомир, който закупил фалшив пръстен за 20 евро.

Според полицията тримата румънски граждани на възраст 24, 31 и 50 години спирали автомобили, и под предлог, че търсят определена дестинация, искали информация, след което предлагали фалшивото злато. Те са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство, пише БТА. 

От ОД на МВР в Перник предупреждават гражданите да не се доверяват на непознати, извършващи улична търговия, тъй като почти винаги става въпрос за измами, които трудно се разкриват и доказват.

През януари т.г. възрастен мъж от Перник стана жертва на измама, като от него бяха взети 4800 лв. под предлог за продажба на домакински уред.

