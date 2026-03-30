38-годишен рецидивист преби чужденец и задигна 4000 евро във Варна

38-годишният С.И. е арестуван за грабеж на сума пари, извършен при условията на опасен рецидив, съобщават от пресслужбата на апелативната прокуратура във Варна.

На 25 март 2026 година вечерта, в ж.к. „Аспарухово, 38-годишният мъж нападнал чужд гражданин в личния му автомобил, когато С.И. го измъкнал навън и започнал да му нанася побой. След това го претърсил и взел 4000 евро, която потърпевшият носел, след което избягал от местопрестъплението, като по пътя изхвърлил якето, с което бил облечен, и се укрил.

След подадения сигнал, незабавно по случая е образувано досъдебно производство.

Предстои изготвяне на съдебно-медицинска експертиза и определяне вида на нараняванията – дали се касае за средна или за тежка телесна повреда, според която ще бъде повдигнато обвинение.