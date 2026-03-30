ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбия си е осигурила внос на газ от Русия за още ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22567777 www.24chasa.bg

38-годишен рецидивист преби чужденец и задигна 4000 евро във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

1648
Евро Снимка: Pixabay

38-годишният С.И. е арестуван за грабеж на сума пари, извършен при условията на опасен рецидив, съобщават от пресслужбата на апелативната прокуратура във Варна.

На 25 март 2026 година вечерта, в ж.к. „Аспарухово, 38-годишният мъж нападнал чужд гражданин в личния му автомобил, когато С.И. го измъкнал навън и започнал да му нанася побой. След това го претърсил и взел 4000 евро, която потърпевшият носел, след което избягал от местопрестъплението, като по пътя изхвърлил якето, с което бил облечен, и се укрил.
След подадения сигнал, незабавно по случая е образувано досъдебно производство.

Предстои изготвяне на съдебно-медицинска експертиза и определяне вида на нараняванията – дали се касае за средна или за тежка телесна повреда, според която ще бъде повдигнато обвинение.

Евро Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)