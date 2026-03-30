Главният секретар на МВР: Създаваме звено към Дирекция "ЕЕН 112" за сигнали от граждани за изборите

Командироваме 200 служители от ГДНП в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден. Създаваме и специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112" с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани за изборите. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Ето какво още написа Кандев:

То ще бъде в ГДНП и ще контролира в реално време получаването, въвеждането и отработването на сигналите в цялата страна.

За осигуряването на честни и прозрачни избори МВР въвежда допълнителни мерки за контрол и бърза реакция.

Всички получени сигнали ще се обработват по две независими една от друга линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен.

Разчитаме на вашата активност и отговорност.