Над 2800 кандидати от 128 държави за лютната изследователска програма на INSAIT

Снимка: Пресцентър на МОН

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), част от Софийския университет "Св. Климент Охридски", успешно приключи приема на кандидатури за тазгодишното издание на своята лятна изследователска програма SURF, която отново привлече изключителен международен интерес, съобщават от пресцентъра на образователното министерство.

Над 2800 студенти от 128 националности и 6 континента кандидатстваха за участие в програмата. Сред тях има представители на едни от най-престижните университети в света, включително Масачузетския технологичен институт, ETH Цюрих, Техническия университет в Мюнхен, Кеймбриджкия университет, Оксфордския университет и др.

Кандидатите се отличават с изключителни академични постижения, включително участия в престижни международни състезания, научни отличия и медали от международни олимпиади.

Предстои провеждането на серия от интервюта със селектираните кандидати съвместно с изследователи от INSAIT. Поради изключително високата конкуренция, по-малко от 1 процент от всички кандидати ще бъдат приети в програмата и ще получат възможността да работят в София.

