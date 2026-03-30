76-годишна е пострадала при катастрофа между селата Кондофрей и Касилаг

Полиция СНИМКА: 24 часа

Жена на 76 години е пострадала при катастрофа в Радомирско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Инцидентът е станал в ранните часове в събота, на пътя между селата Кондофрей и Касилаг, когато лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж от Касилаг, е загубил контрол и се е ударил в паркирана кола. В резултат на това е пострадала 76-годишната жена, спътница на шофьора. Тя е настанена в столично лечебно заведение с фрактура на лявата китка и мозъчен кръвоизлив.

На мястото на произшествието е извършен оглед от служители на Районното управление в Радомир. По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата, съобщи БТА. 

Този месец двама души загинаха при катастрофа на пътната отсечка между радомирските села Червена могила и Друган.

