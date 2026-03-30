Трябва да се научим да казваме нещата с истинските им имена. Това е нашият прогрес - от гола поляна успяхме да направим тази нова детска клиника в Пловдив и паркинг с 660 места с хеликоптерна площадка.

Това заяви лидерът на ГЕРБ и водач на листата за Пловдив-град Бойко Борисов, който посети новото лечебно заведение на "Пещерско шосе". Тя е 5-етажна, с топла връзка към Хирургиите на УМБАЛ "Св. Георги".

По думите на директора на болницата проф. Карен Джамбазов до края на годината тя ще започне работа.

Разполага със 104 легла с над 44 специалисти. "Годишно през нея минават над 8000 малки пациенти и е единствената за Южен централен район.

Според Джамбазов до края на април ще е напълно готова и предстои обзавеждането й. "Благодарение на държавата тя е факт", отбеляза директорът на УМБАЛ "Св. Георги". Борисов посети новата детска клиника в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Ако не беше ГЕРБ, нямаше да има План за възстановяване и прогресът щеше да стане в регрес", допълни Борисов, с когото беше и вторият в листата Георги Георгиев, кметът на Пловдив Костадин Димитров и активисти на партията. Новата детска клиника в Пловдив ще заработи до края на година. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Прогресът за Пловдив конкретно се изразява в 8,5 млн. евро инвестиции в онкологично оборудване", допълни Георгиев. По думите му средствата са изцяло безвъзмездни, които успели да отпушат "въпреки някои душмани".

"И бургаската детска клиника е много красива. Роботите са като жирафчета и пеликани, за да не се плашат децата. В София няма да има детска клиника, там кметът е лама, отварят си фонтанелите и чакрите. Това на Пловдив не ви го пожелавам", заяви лидерът на ГЕРБ. Той допълни, че деца от София ще идват в пловдивската клиника, тъй като магистралата била оправена. Бойко Борисов, кметът на Пловдив Костадин Димитров и директорът на УМБАЛ "Св. Георги" проф. Карен Джамбазов.

"А сега отиваме на новата църква в "Тракия", да видим докъде е строежът, тъй като без Бог нищо не можем да направим", заяви Борисов. И се отправи към обекта.

За него той се ангажира да отпуснат 2 млн. лева за довършване на най-големия храм в Пловдив.

Точно в 12, 20 часа лично владиката Николай посрещна Борисов в строящия се храм "Св. Апостол Ерм".

"Много е висок", възкликна лидерът на ГЕРБ. "Величествен храм на вярата, надеждата и любовта", отвърна Николай.

"Това ще остане много след нас", продължи Борисов. "До свършека на света", допълни владиката. Той изказа благодарство на лидера на ГЕРБ за съдействието, което е оказал по отпускането на средствата за строежа. Повече от 20 г. църквата беше захваната и изоставена. Сега е готова в груб строеж.

"Живеем с вяра, че и в бъдеще ще помагате пак. Молим се за вашето здраве и успех. Бог да ви помага", обърна се владиката. Борисов му разказа, че идва от новата детска клиника. А Николай допълни, че когато има повече храмове, ще има по-малко болници. Митрополит Николай посрещна лидера на ГЕРБ в новостроящия се храм в район "Тракия".

"Църквата е и духовна лечебница. Да строим храмове, те са корабът на нашето спасение", отвърна владиката.

Борисов допълни, че все повече хора се връщат към вярата и Бога.

"Вие сте доказал служението си досега и родолюбието си. Бог да ви помага и в бъдеще, за да може вие да помагате в делото на светата църква", благослови го владиката. Новият храм в пловдивския район "Тракия".

Следващият предизборен тур на Борисов в Пловдив е среща с местния бизнес.