Близо 8000 лв. дала 84-годишна от село Чифлик на ало измамник

Близо осем хиляди евро е дала възрастна жена от троянското село Чифлик на телефонен измамник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. В събота, в Районното управление (РУ) в Троян е получен сигнал, че 84-годишна жена е измамена по телефона от мъж, представил се за лекар. Той е заявил, че снахата на жената е претърпяла инцидент и за лечението ѝ са нужни 22 хил. евро. Жената е събрала наличните си средства в размер на 7800 евро, които е поставила в найлонов плик и лично е предала на непознат на предварително уговорено място.

Сигналът за измамата е подаден от роднина на потърпевшата, казаха пред БТА от полицията. По случая в РУ - Троян е образувано досъдебно производство и работата продължава.

В края на февруари троянската полиция предотврати опит за измама на 74-годишна жена от село Орешак. В този случай възрастната жена бе предоставила 6510 евро и 2160 британски паунда на мними полицаи за „специализирана операция“, но след установяването на т.нар. муле парите бяха иззети.