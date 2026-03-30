Община Търговище следи денонощно нивата на язовирите и реките

Повишени са нивата на язовирите и реките в община Търговище вследствие на падналите валежи през последното денонощие. Към момента опасност за населението няма, съобщават от общинския пресцентър.

Нивата на общинските язовири, както и тези на реките Сива и Врана, се следят денонощно.

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров извърши обход на част от критичните точки в общината, сред които и язовир „Пресиян".

"В момента нивото на водата в язовир „Пресиян" е метър и половина под преливника. Извършва се контролирано изпускане. Това е един от рисковите язовири за Търговище, тъй като прелива към язовир „Лиляк", а той – към река Сива, която преминава през квартал "Запад" 3 на града. Язовирът в Лиляк е на 4 метра под нивото на преливника, така че има достатъчно свободен обем", заяви кметът. Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров извърши обход на част от критичните точки в общината, сред които и язовир „Пресиян". Снимка: Община Търговище

Обходени бяха и участъци по поречието на река Врана в местността „Парка", както и във вилните зони край града.

"Реката е излязла над мостовете. В момента се работи с тежка техника, за да може водата да бъде върната в коритото ѝ", обясни още кметът.

Нивата на реките Врана и Сива се измерват през Системата за ранно предупреждение за наводнения чрез нивомерни и дъждомерни станции.

Към момента нивото на река Сива в село Лиляк е 1,17 м, при отчетени 1,53 м в 5.00 ч. тази сутрин. Критичното ниво там е 1,80 метра.

Нивомерната станция на река Врана се намира в района на моста при кариерата в местността "Парка". Към момента нивото на водите се задържа на 1,42 м, като критичната стойност там е два метра.