Хванаха непълнолетни с канабис в Каварна и Добрич

Дияна Райнова

Снимка: Архив

Хванаха непълнолетни с канабис в Каварна и Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. На 27 март, около 09:30 часа в град Каварна е извършена проверка на 17-годишен младеж. Установена е суха тревна маса, реагираща на канабис.

Пак на 27 март също в град Каварна полицейски служители спират за проверка 16-годишен младеж. В хода на проверката е намерена мелничка със суха тревна маса, реагираща на канабис.

На 28 март, около 17:30 часа в град Добрич при проверка на 38-годишен мъж. са открити четири полиетиленови пакети със суха тревна маса, реагираща на канабис. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

