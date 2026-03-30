В МВР са получени 576 сигнала за изборни нарушения. На всяка секция ще има QR код за незрящите

В структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) са получени 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, а 95 души са задържани. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април в сградата на Министерския съвет. Информацията е към 8:30 ч. На всяка избирателна секция ще бъде поставен QR код, който да улеснява незрящите хора при достъпа до информация за кандидатските листи.

Най-много сигнали са получени в Областна дирекция на МВР – Бургас – 97, в Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) - 58, а в ОДМВР - Враца - 50, посочи Анчев.

От всички сигнали 514 са свързани с купуването на гласове, 15 са за неправомерна агитация, три за корпоративен вот и един за унищожаване на имущество. Образувани са 181 досъдебни производства – най-много са в СДВР – 36, в Бургас – 24, а Кюстендил – 17, каза Анчев, цитиран от БТА.

Съставени са 1476 предупредителни протокола и са проведени 120 специализирани полицейски операции. Задържани са 95 души, 34 от тях в СДВР и 15 в Бургас.

Иван Анчев апелира да се използва горещият телефон за изборни престъпления - 029011298.

На всяка избирателна секция ще бъде поставен QR код, който да улеснява незрящите хора при достъпа до информация за кандидатските листи. Това каза заместник-министърът на електронното управление Николай Минев.

Минев посочи, че е била поставена задача да бъде намерено решение, чрез което гражданите да получават информация за кандидатските листи по районни избирателни комисии. По думите му Министерството на електронното управление е избрало различен подход от използвания до момента в община Бургас, като е решило да не използва аудиофайлове.

„На всяка избирателна секция ще бъде поставен QR код, който след като бъде сканиран от незрящ гражданин, ще го насочи към сайта на съответната районна избирателна комисия", каза Минев.

Той обясни, че причината QR кодовете да водят към сайтовете на районните избирателни комисии е, че информацията там е официално удостоверена и може да бъде актуализирана в реално време при промени в кандидатските листи, партиите или разместванията.

Според Минев незрящите граждани разполагат с достатъчно добри технологични решения, чрез които информацията може да бъде прочетена, както и да бъдат разгледани кандидатите на отделните партии за съответния многомандатен избирателен район.

Той отбеляза, че предложеното решение изисква минимални усилия за прилагане и може да бъде използвано във всички над 9000 секционни избирателни комисии в страната.

Минев добави, че Министерството на електронното управление продължава да работи по детайлизирането на решението, така че то да бъде максимално оптимално и удобно за гражданите с увреждания.

"Областните управители вече организират процеса по изработване на параваните за изборните секции, като в някои области вече текат обществени поръчки и са осигурени необходимите материали", каза съветникът на служебния министър-председател по въпросите на изборите Ваня Нушева по време на брифинга.

Нушева посочи, че областните администрации работят по образци, съответстващи на параметрите, определени от Централната избирателна комисия (ЦИК). По думите ѝ Министерството на външните работи работи интензивно за осигуряване на възможност максимално широк кръг български граждани в чужбина да упражнят правото си на глас.

Ваня Нушева съобщи, че са подадени над 60 000 заявления за гласуване извън страната, което е два пъти повече в сравнение с предходните избори. Предвижда се да бъдат разкрити 493 секции извън територията на страната.

Тя отбеляза, че Министерството на външните работи е приключило процеса по събиране на информация за подходящите места за разкриване на секции в чужбина в координация с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО).

Ваня Нушева напомни, че на 4 април изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване на друго място. По думите ѝ гражданите, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, и желаят да гласуват по него, трябва да подадат заявление, като съответните електронни услуги и линкове са активни на сайта на ГРАО.

Министерството на електронното управление има ключова роля в подготовката на машинното гласуване, каза още Нушева. Тя посочи, че съвместно с ЦИК се извършват действия по подготовката на софтуера на машините и хешкода, като това се очаква да стане в края на седмицата. Дотогава наблюдатели и представители на политическите партии имат възможност да присъстват на процеса по удостоверяване на машините, добави съветникът на премиера.

Нушева отбеляза също, че Министерството на електронното управление разработва и варианти за улесняване на хората с намалено зрение и незрящите избиратели. По думите ѝ е обсъждана възможността за генериране на аудиофайлове и QR кодове към тях, които да бъдат поставени на информационните табла с кандидатските листи. След анализ обаче е било установено, че този вариант може да създаде затруднения и забавяне, тъй като окончателните варианти на листите се утвърждават едва седем дни преди изборите.

"Експертите на Министерството на електронното управление предлагат няколко различни варианта, които да дадат сигурност на информацията и да използват най-съвременните технологични решения", каза Нушева. Тя допълни, че се обсъждат и възможности незрящите да използват приложения, които вече са познати и достъпни за тях.

Министерството на вътрешните работи продължава работа по сигнали за изборни нарушения и купуване на гласове, заяви Ваня Нушева. Тя уточни, че ведомството осигурява и охраната на помещенията, в които работи изборната администрация, местата за приемане на протоколите, сградите за съхранение на изборните книжа, както и печатницата на Българската народна банка, където се отпечатват бюлетините.

"Полагаме всички усилия в диалог с Централната избирателна комисия, за да бъде достатъчно добре организиран изборният процес и да бъдат предприети мерки за превенция срещу изборни нарушения", каза също Ваня Нушева.