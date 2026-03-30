Емил Дечев: Градският прокурор Русинова е пътувала зад граница с Пепи Еврото

Ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е преминавала българската граница в автомобил заедно с Петьо Петров-Пепи Еврото, обяви вътрешният министър Емил Дечев. Това се е случило през април 2021 г., когато дейността на Пепи Еврото в ресторант "Осемте джуджета" вече е осветена от Антикорупционния фонд, допълни той. По това време Пепи Еврото не беше издирван.

Миналата седмица Дечев разкри, че Русинова лично е иззела преписка от ГДБОП, по която се проверяваше сигнал на европрокурорката Теодора Георгиева за заплахи срещу нея. Тя твърди, че Русинова я е завела на среща с Пепи Еврото в ресторант "Осемте джуджета". В понеделник Дечев не спомена за този случай. Емилия Русинова също не е коментирала публично.

"Русинова многократно е преминавала границата със съседни държави с два автомобила и в компанията на едни и същи лица, с които е излизал и Пепи Еврото. Същите два автомобила са ползвани както от Петьо Петров, така и от Русинова. Мълчанието на прокурор Русинова е оглушително и нетърпимо за българските данъкоплатци, които й осигуряват над 5 хиляди евро заплата, така и за институциите. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото", каза още Дечев.

Петьо Петров-Пепи Еврото е в неизвесност от 3 г., след като полицията направи опит да го арестува в столичен ресторант. Срещу него има дело за измама в особено големи размери, а разследването за натиск над магистрати беше прекратено.