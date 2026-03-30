В рамките на визитата на българската делегация в Киев, водена от министър-председателя Андрей Гюров, министърът на външните работи Надежда Нейнски посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия. Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите, съобщиха от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" на Министерство на външните работи на Република България разпространиха снимки от посещението.
Министър Нейнски в Киев: Ужасите на войната са ежедневие за украинците (Снимки)
