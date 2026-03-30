Двама мъже са задържани за домашно насилие в Луковитско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама мъже са били задържани за домашно насилие в Луковитско, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

В петък вечерта е задържан 53-годишен жител на село Беленци, който след употреба на алкохол е проявил агресия към съпругата и децата си, съобщи БТА.

Няколко часа по-късно е постъпил сигнал и от 35-годишна жителка на Луковит, която е съобщила, че мъжът ѝ заплашва с побой нея и малолетните им деца. Съпругът – на 38 години, е бил задържан за срок до 24 часа.

Работата по двата случая продължава Районното управление на МВР в Луковит.

Последният случай на домашно насилие в Ловешка област е от 26 март. Тогава 45-годишен от Троян беше задържан за насилие над бившата си съпруга на улица в града и нарушаване на ограничителна заповед.