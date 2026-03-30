В последните месеци от КУБ Корпорация наблюдаваме планирана системна кампания за дискредитиране на компанията ни, ръководена от проруска политическа партия. Политици с имунитет използват агресивен език и подбуждат омраза към успешни предприемачи с украински и с български произход, реализирали редица жилищни проекти във Варна.

Особено притеснение буди злоумишлената кампания срещу обекти на компанията в местността “Баба Алино”, обилно съпроводена с неистини, инсинуации и груби внушения от депутат и водещи до съзнателно заблуждаване на отговорните държавни и местни институции.

В “Баба Алино” - с.о. “Ален мак” във Варна, компанията работи само върху частни парцели. Те не са нито общински земи, нито са част от ПП “Златни пясъци”, макар да се намират в близост до него. Всички наши проекти се реализират при съблюдаване на всички актове и указания на администрацията.

Няма незаконно строителство от КУБ Корпорация в природен парк “Златни пясъци”!

Напротив!

Има разчистване, почистване и подобряване на терени в “Баба Алино”, голяма част от които са били изоставени и зарити с отпадъци назад в годините, далеч преди да станат собственост на корпорацията. Това се прави със запазването и допълнителното засаждане на нови зелени площи, при пълно екологично съответствие и с грижа за околната среда, каквато не беше констатирана от нас при придобиването на терените.

Въпреки това, от изказване на варненски депутат от партията, с изненада разбрахме, че има незаконно нахлуване в частни терени от КУБ Корпорация на 27 март 2026 г. и мястото е визирано като “освободен украински анклав”, което разбира се е неистина.

Тълковният речник, издание на Института по български език към БАН, определя анклав като “държава или част от държава, чиято територия е обградена изцяло от територията на друга държава”.

От КУБ Корпорация недоумяваме защо политици използват фалшиви изявления с помощта на снимки и изказ, които нямат никакво отношение към нашата дейност; защо заблуждават длъжностни лица, оказват натиск върху тях и в крайна сметка изопачават информация с цел подбуждане на омраза.

В периода 2024-2025 г. на нашите терени са извършени множество проверки от държавни и общински органи. Признаваме, че са установени някои нарушения. Всички те са своевременно отстранени, за тях дружеството е предприело действия в съответствие със законовите изисквания на Република България - в ход са и се реализират компенсаторни програми. Платили сме и глоби.

КУБ Корпорация оказва във всеки един момент пълно съдействие на институциите.

В района е осигурен свободен достъп до всички общи части и пътища. Липсват бариери, прегради или КПП-та. Липсва и “въоръжена охрана” - факт, който е лесно проверим. Но, както на всеки частен строителен обект, има невъоръжени охранители и видеонаблюдение, кадри от което можем да предоставим.

Според Конституцията на България частната собственост е неприкосновена.

Иначе всеки един депутат или негов привърженик би могъл да нахлуе в който и да е частен дом на български гражданин, да се разпорежда в него и да руши имуществото му.

В същото време планираното и преднамерено подбуждане към омраза и използването на език на омраза, както и незаконното проникване в частна собственост, са престъпления по Наказателния кодекс. За тях се носи наказателна отговорност.

В България, припомняме, вече има случаи на осъдени политици за език на омразата.

За нас е неразбираемо подобно непознаване на основния закон на страната от действащи политици с претенции да бъдат част от парламентарното представителство на гражданите и в бъдеще.

Още повече, че от КУБ Корпорация регистрирахме многократни опити за навлизане в частната ни собственост (за тях разполагаме с кадри), както и нанасянето на вреди. Видеа, разпространени от политическата партия в официалните им канали във Facebook, доказват, че подобни действия се извършват лично или от действащи политици с имунитет срещу наказателно преследване, или от техни привърженици.

Ние разбираме, че предвид политико-икономическата обстановка в страната и в глобален мащаб, някои български политици изпитат притеснения за политическото си бъдеще и кариера, но категорично не приемаме това да става за сметка на нашия реално работещ бизнес и социални инициативи.

Държим да отбележим още, че КУБ Корпорация облагородява един пренебрегван с години район, създава огромен брой работни места - както за десетки украински бежанци, така и за много българи, и си плаща чинно данъците (Напомняме на политиците, че депутатските заплати също идват от данъците на всички работещи на територията на страната граждани и фирми, без значение от собствеността в тях) и спомага за промяната на имиджа на Варна и региона към по-добро.

От ръководството на КУБ Корпорация