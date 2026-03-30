Започна приемът на заявки за участие в 56-ото издание на Фолклорния събор "Златната гъдулка" в Русе

Община Русе обявява началото на приема на заявки за участие в 56-ото издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка", който ще се проведе на 7 юни от 9 часа на открита сцена в Парка на младежта, съобщиха от общинския пресцентър.

Форумът е с конкурсен характер и се организира ежегодно с цел да насърчава представянето на автентични и обработени образци на българския фолклор, както и да подпомага приемствеността между поколенията в опазването на народните традиции. На неговата сцена своите умения ще представят индивидуални и групови изпълнители в областта на народното пеене, инструменталното и танцовото изкуство, словесния фолклор и народните обичаи.

Особен акцент в програмата е поставен върху автентичния фолклор, а участие могат да заявят изпълнители без възрастови ограничения.

И тази година се очаква съборът да събере стотици участници от Русенска област, от различни краища на България, както и специални гости от българските общности в Молдова и Румъния, чието присъствие ще допринесе за още по-широкото представяне на българската фолклорна традиция извън пределите на страната.

Изпълнителите ще бъдат оценявани от професионално жури, което ще присъди Голямата награда за цялостно представяне – приз „Златната гъдулка", придружен от грамота и парична награда. Отличието е изработено от майстор Антон Антонов – член на "Дунавска задруга на народните художествени занаяти" в Русе. Предвидена е и специална награда за най-добро изпълнение на гъдулка, както и индивидуални и колективни награди за първо, второ и трето място, също придружени от грамоти и парични награди.

Отличените деца ще получат и сувенирни гъдулки, а за всички участници са предвидени дипломи за участие.

Крайният срок за изпращане на формулярите за участие е 22 май на имейл: [email protected]. Телефони за контакти: 082/506 505, 0893 329 468.

Създаден през 1969 година, „Златната гъдулка" е сред утвърдените и авторитетни форуми за представяне и съхраняване на българското фолклорно наследство. В продължение на десетилетия съборът се утвърждава като значимо културно събитие, което събира изпълнители от различни поколения и региони на страната, обединени от стремежа да съхраняват и популяризират богатството на традиционната българска култура.