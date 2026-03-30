ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Котарак изчезна по време на полет между Кипър и Гъ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22568839 www.24chasa.bg

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

СНИМКА: Pixabay

Почина главният секретар на Конституционния съд  Валентин Георгиев, съобщиха от институцията. 

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на съда, като поема длъжността през 2017 г. Един от акцентите в работата му бе международната дейност, където с участието и инициативите си КС продължава да бележи успехи.

Валентин Георгиев е възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", а след това специализира в Джорджтаунския университет във Вашингтон по икономическа програма във Факултета по международни отношения.

Заемал е различни държавни постове, сред които съветник към Комисията по чуждестранни инвестиции към Министерския съвет, председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, съветник по нормативни актове към Министерския съвет, съветник към Министерството на външноикономическите връзки, съветник към програма ФАР на ЕС.
Преди да поеме ръководните функции в администрацията на Конституционния съд е главен секретар на Народното събрание в периода 1997– 2001 г., а от 2002 до 2016 г. е изпълнителен директор на Американската търговска камара в България.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)