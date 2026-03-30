Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев, съобщиха от институцията.

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на съда, като поема длъжността през 2017 г. Един от акцентите в работата му бе международната дейност, където с участието и инициативите си КС продължава да бележи успехи.

Валентин Георгиев е възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", а след това специализира в Джорджтаунския университет във Вашингтон по икономическа програма във Факултета по международни отношения.

Заемал е различни държавни постове, сред които съветник към Комисията по чуждестранни инвестиции към Министерския съвет, председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, съветник по нормативни актове към Министерския съвет, съветник към Министерството на външноикономическите връзки, съветник към програма ФАР на ЕС.

Преди да поеме ръководните функции в администрацията на Конституционния съд е главен секретар на Народното събрание в периода 1997– 2001 г., а от 2002 до 2016 г. е изпълнителен директор на Американската търговска камара в България.