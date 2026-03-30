Иззеха 722 грама амфетамини при проверка на шофьор край село Вирове

Криминалисти от Районно управление – Монтана иззеха 722 грама амфетамини при проверка на лек автомобил в района на село Вирове, община Монтана. В полицейския арест са задържани пътуващите в него трима мъже и една жена.

На 29.03.2026 г. около 16,45 ч. след получена информация и проведени мероприятия служители на сектор „Криминална полиция" при РУ Монтана направили проверка лек автомобил „Ауди" с монтанска регистрация на РП II-81, на отбивка за земеделска площ вдясно от пътното платно в посока от гр. Монтана за с. Вирове, срещу отклонение за язовир "Долна вода". В аудито пътували трима мъже на 50 г., 46 г. и 29 г. и жена на 36, всичките от град Лом, а най-възрастният от област Видин. На място е извикана оперативно-следствена група, която извършила оглед. При процесуално-следствените действия е намерен и иззет полиетиленов плик, съдържащ суха зелено-кафява листна маса, която при направения полеви тест реагира на амфетамин, с общо тегло 722 грама. Тримата мъже и жената са задържани за 24 часа в РУ Монтана.

По случая е образувано досъдебно производство.