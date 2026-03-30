Списъци с адреси и номера на секции, както и парична сума, са намерени и иззети от апартамент в Стара Загора, съобщават днес от пресцентъра на ОДМВР.

Работата по случая започнала след получен имейл на електронната поща на дирекцията на 27.03.2026 г., в 19:20 часа. В него се съобщавало за жена, която предлагала определена сума - 30 евро за гласуване в полза на политическа партия в Стара Загора. Полицейски служители незабавно са започнали оперативно-издирвателни мероприятия.

Установено е, че това е 57-годишна жена. След получаването на сигнала, в жилището на жената е извършена проверка. Намерени и иззети са списъци с адреси и номера на секции с посочени срещу тях цифри, както и сумата от 700 евро. Жената е задържана за срок до 24 часа.

В Първо РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.167, ал.2 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.