20-годишен е задържан за побой над мъж след скандал пред магазин

На 29.03.2026 г. около 20,30 ч. в ОДЧ на Районно управление – Берковица постъпил сигнал за възникнал побой в центъра на село Замфирово, при който е пострадал човек. На място е изпратен дежурен дежурен автопатрул, който установил, че около 20,00 ч. срещу местния хранителен магазин станал скандал между двама мъже, на 52 г. от София и на 20 г. от област Плевен. По-младият мъж нанесъл удар с юмрук в лицето на по-възрастния, при който той паднал по гръб на земята, ударил си главата в плочките и изпаднал в безсъзнание за около 5 минути. Пострадалият е транспортиран със специализиран превоз до ЦСМП Монтана, където е установено, че има хематом на главата и разкъсно-контузна рана. Настанен е за лечение в отделение по хирургия на МБАЛ Монтана, без опасност за живота. С полицейска заповед 20-годишният е задържан до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК.