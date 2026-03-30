Столична община въвежда ново работно време на Центъра за административно обслужване на граждани

От 6 април Столичната община въвежда ново работно време на Центъра за административно обслужване на граждани, разположен на ул. „Московска" № 33 (партер), съобщават от пресцентъра на общината.

Промяната се въвежда във връзка с цялостната оптимизация и дигитализация на процесите на работа и обслужване, както и с усилията на администрацията за предоставяне на по-бързи, ефективни и достъпни услуги за гражданите.

Новото работно време на Центъра е:

Понеделник – петък: от 8:00 ч. до 19:00 ч.

До момента Центърът работеше в делнични дни от 07:30 до 19:30 ч., както и в събота от 07:30 до 15:30 ч. Анализът на натовареността показва, че интересът към обслужване в събота е изключително нисък – средно по двама граждани на ден, а в ранните сутрешни и късните вечерни часове през делничните дни търсенето също е минимално.

В същото време все повече граждани предпочитат да използват електронните услуги – чрез системата за сигурно електронно връчване и Контактния център на Столичната община. Разширяването на възможностите за онлайн подаване на документи улеснява достъпа до административни услуги, спестява време и намалява използването на хартия.

Средно на ден в Контактния център на общината постъпват между 30-40 обаждания за заявяване на електронни услуги и се наблюдава нарастващ темп на ползването на електронни услуги към администрацията.

С предприетите промени Столичната община продължава последователната си политика за модернизация на административното обслужване и насърчаване на електронното управление в полза на гражданите.