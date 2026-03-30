6 г. затвор за египтянин каналджия, убил мигрант при катастрофа край Пловдив

Абделсалам Зард карал без книжка и след употреба на наркотици, причинил тежка черепно-мозъчна травма на 12-годишно дете

6-годишна ефективна присъда, която да бъде изтърпяна при първоначален общ режим, получи египтянинът Абделсалам Зард, причинил смъртта на нелегален мигрант на автомагистрала "Тракия" край Пловдив. 23-годишният мъж превозвал бежанци без книжка и след употреба на наркотици.

Фаталният инцидент стана на 21 юни 2021 г. в землището на село Войводиново. Зард катастрофирал с лек автомобил "Тойота Авенсис". 27-годишният Моатаз Хамуд загинал, Али Мухамад Ал Мулхем, тогава на 12 г., получил тежка черепно-мозъчна травма, а Саид Мухамед бил с наранявания по главата, счупване на рамото и таза.

През 2022 г. египтянинът, който също влязъл у нас нелегално, бил шприбран в дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци, защото го хванали без документи. Служебната му адвокатка тогава го уведомила, че стартира процес срещу него, но в един момент спрял комуникация с нея и изчезнал. Окръжният съд направи няколко опита да го издири, но те останаха неуспешни. В крайна сметка Абделсалам Зард получи 10 г. ефективно, без да се появи в залата.

На 10 декември 2024 г. мъжът е бил задържан с Европейска заповед за арест в чужбина и върнат у нас, присъдата му беше отменена, а делото - върнато за ново разглеждане. Зард поиска да признае, но тъй като процесът вече се е гледал веднъж по общия ред, това се оказа невъзможно.

По време на последното заседание стана ясно, че в Германия египтянинът е търсил психологична помощ заради инцидента и бил пренасочен към психиатрия.

Прокурор Ангел Ангелов поиска от магистратите да дадат 11 г. затвор при първоначален строг режим на Абделсалам Зард, тъй като към момента на извършване на престъплението за него законът предвиждал между 5 и 15 г. По думите му налице били много отегчаващи вината обстоятелства, сред които съдебното минало на египтянина и опасното му шофиране преди инцидента.

"В обясненията си той посочва, че е оказал помощ на пострадалите, но това се оспорва от свидетелите на катастрофата", каза Ангелов. Защитата обаче беше на мнение, че обвинителят иска прекалено тежко наказание.

Адвокатката му посочи, че по време на инцидента Зард е бил едва на 18 г. и не разбирал какво прави. Присъдите му пък били за транспортиране на мигранти в деня на катастрофата и за това, че влязъл у нас незаконно като непълнолетен. Тя поиска минимално наказание от 5 г. като изтъкна, че Абделсалам Зард е признал вината си.

В последната си дума подсъдимият се съгласи с адвокатката и поиска поиска да му бъде простено, като също помоли за минимална присъда, за да продължи живота си нормално.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.