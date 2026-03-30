Терзиев отговори на Борисов: Децата на България имат нужда от болница, не от махленско заяждане

Сигурно аз съм виновен и за хиперинфлацията през 90-те, казва кметът на София

Ако слушаме Бойко Борисов, излиза, че планът за децата на София е да се лекуват в Пловдив и Бургас. Понеже там има кметове на ГЕРБ а дотам има магистрала, строена от ГЕРБ. Повече от 20 години държавата не успя да изгради Национална детска болница в столицата – въпреки че имаше всички възможности да го направи.

Има ли нужда да припомняме кой беше начело на държавата през по-голямата част от това време? И кой управляваше София? Но не, удобно е днес вината да се прехвърли. Сигурно аз съм виновен и за хиперинфлацията през 90-те. Така кметът на София Васил Терзиев отговори във фейсбук на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви от Пловдив, че столицата никога няма да има детска клиника, защото "там кметът е лама".

Терзиев посочва, че проектът на Национална детска болница "най-накрая започва да се движи, благодарение на активните граждани и експерти, които не губят надежда. И да, въпреки ГЕРБ". Стартирала е подготовката за проектиране.

"Столична община е готова да изпълни своята част. Очакваме данните, които проектирането ще ни даде - за да изградим довеждащата инфраструктура – улици, достъпи и обслужване на бъдещата болница. Децата на България имат нужда от болница – не от оправдания и махленско заяждане", заявява Терзиев.