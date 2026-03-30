ВСС гледа искането за освобождаване на Йордан Стоев на 2 април

Йордан Стоев Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Висшият съдебен съвет ще разгледа на 2 април, четвъртък, предложението за дисциплинарно освобождаване от длъжност на Йордан  Стоев, който е изборен член на Прокурорската колегия на кадровия орган от квотата на Народното събрание. Това става ясно от дневния ред на Пленума. 

То беше внесено миналата седмица от 48 народни представители. Според представляващия ВСС Боян Магдалинчев тази процедура се случва за първи път. Тя включва изслушване на този, за когото се иска освобождаване, обсъждане от Пленума на предложението и информацията по него, като има възможност за събиране на допълнително информация.

Ако се установят обстоятелства за уронване престижа на съдебната власт, съответно ВСС ще прецени какъв да бъде резултатът, каза Боян Магдалинчев преди седмица.

Искането е заради запис на разговор с между Стоев и Иван Гешев отпреди три години. Става дума за записа, който Гешев пусна на пресконференцията на 22 май 2023 г. Тогава той все още беше главен прокурор и току-що се беше върнал от посещение в САЩ. През това време шестима членове на Прокурорската колегия бяха внесли предложение за освобождаването му.
Гешев се среща със Стоев и му разказва, че при пристигането си от САЩ е получил заплашително писмо, в което се казва, че ако не подаде оставка до 10 ч на 15 май 2023 г., ще бъдат пуснати компромати срещу него. Двамата обсъждат и поведението на членове на ВСС.

