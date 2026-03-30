Задържаха за 72 часа обвиняемия за убийството в Слънчев бряг

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа обвиняем за убийството на 48-годишен мъж в курорта "Слънчев бряг", съобщиха от държавното обвинение. Престъплението е извършено рано сутринта в неделя.

Първоначално между двамата е възникнало спречкване в дискотека в курорта. Те са били изведени извън заведението от частни охранители. 48-годишният е тръгнал пеша, а другият, заедно с още четирима, се е качил в такси. В района на денонощен магазин около 5:30 ч. пострадалият е пресрещнат от таксиметровия автомобил, а един от пътуващите го е нападнал. Установено е, че смъртта е настъпила в резултат на нанесени множество удари с ръце и крака в главата и торса, пише БТА.

Предстои прокуратурата да поиска налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража".