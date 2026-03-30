4-годишно дете почина в болница в Добрич

Четиригодишно дете е починало на 29 март в многопрофилната болница в Добрич, като по случая вече е образувано досъдебно производство. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в града.

От държавното обвинение уточняват, че са сезирани за случая, а разследването се води от следователи към Окръжния следствен отдел. Засега не се предоставя допълнителна информация.

Сигнал до местна медия "Про Нюз Добрич" е подаден от близки на детето, които изразяват съмнения относно обстоятелствата около смъртта. Според тях лечението е започнало със закъснение, а посочената в съобщението за смърт диагноза не отговаря на реалните факти.

В момента близките очакват резултати от аутопсията.

Те настояват случаят да получи публичност с цел, по думите им, „да се гарантира истината и да няма прикриване".

От компетентните институции към момента не са предоставили информация за причините за смъртта. Очаква се резултатите от съдебномедицинската експертиза да дадат яснота по случая.