Арестуваха съучастник на прокурорския син от екшъна с опит за убийство на полицай от ГДБОП

Съучастник на прокурорския син Васил Михайлов е в ареста с обвинение за опит за убийство на полицай от ГДБОП и баща му, съобщават от Окръжната прокуратура в София. Той е на 22 г. и разследването е показало, че е бил един от двамата маскирани, нападнали къщата на антимафиота на 25 март.

Разследването е прехвърлено от Перник в София, за да няма съмнения за безпристрастността му. Бащата на издирвания Васил Михайлов е прокурор в миньорския град.

Арестуваният се едвижил с кола от Перник към село Люлин в нощта на нападението. Бил е с неустановено лице, посочват от прокуратурата. Неофициално се знае, че това е Васил Михайлов. Пристигайки в селото, те обиколили с колата дома на полицейския служител и намиращия се в близост гробищен парк, след което паркирали в края на улицата.

Полицаят излязъл заедно с баща си пред къщата. Били въоръжени с пистолети. От колата слезли двама маскирани и се насочили към тях. В ръцете им имало пушки.

Полицейският служител им разпоредил да спрат, но те не се подчинили и продължили настъпателно. В отговор той стрелял във въздуха, а после и в земята. Тогава маскираните избягали, качили се в автомобила и напуснали мястото. Колата е намеренаа изоставена в гробищата на селото.

Обвиняемият е задържан за 72 часа с постановление на прокурор, като предстои да бъде внесено в Окръжен съд - Перник искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

Продължават действията по установяване и задържане на съучастника на обвиняемия по наказателното производство.

Прокурорският син Васил Михайлов се издирва от 7 месеца, когато беше обвинен за отвличане и закана с убийство към длъжник. Срещу него има и висящи дела за побои.