До 4 април се подава заявление за гласуване по настоящ адрес за предстоящите избори

До 4 април тази година избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез общинските администрации или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Тази година, за първи път, се въвежда т.нар. „служебен адрес". Това става с приетите промени в Наредбата за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. С измененията се дава възможност на хора без собствен дом или договор за наем да получат адресна регистрация.

Регистрацията се прави от кмета на общината или района. Желаещите подават заявление в общината, че нямат постоянен или настоящ адрес и не могат да предоставят документи за собственост или наем. Със заповед на кмета се сформира комисия от представители на Министерството на вътрешните работи, на Агенцията за социално подпомагане и на общинската администрация, която извършва проверка. При одобрение от комисията кметът издава заповед за регистрация на „служебен адрес" на общината. След получаване на такава регистрация „служебният адрес" ще бъде и постоянен, с който избирателят ще бъде вписан в избирателните списъци в съответната секция по този адрес.