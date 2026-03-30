Арестуваха 39-годишен с над килограм фентанил на АМ "Тракия" край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1120
Открития фентанил. Снимка: МВР

Екипи на "Криминална полиция", "Специализирани полицейски сили" и "Пътна полиция" участвали в залавянето му

Криминално проявен и осъждан 39-годишен водач е бил арестуван, след като над килограм фентанил е бил открит в колата му в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия" съобщиха от МВР.

В края на миналата седмица лек автомобил "Мерцедес" бил спрян от екипи на "Криминална полиция", "Специализирани полицейски сили" и "Пътна полиция" в хода на поредна спецакция за предотвратяване и разкриване на престъпления с наркотици. Вътре служителите на реда намерили две еднотипни пресовки с вещество, реагирало на изключително мощния синтетичен опиоид.

Експертна справка показала, че общото количество надвишава килограм. С полицейска заповед водачът на колата е бил задържан за денонощие, а с постановление на наблюдаващия прокурор той е бил приведен в ареста за до 72 часа. От Окръжния съд съобщиха за "24 часа", че тази сутрин е било внесено искане за постоянно задържане на 39-годишния мъж. Магистратите са го уважили и са му определили най-тежката мярка за неотклонение.

Открития фентанил. Снимка: МВР

